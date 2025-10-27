Du Yoga pendant les vacances Les Imprimeries* Moulins
Du Yoga pendant les vacances
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 12 EUR
1 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 18:00:00
fin : 2025-10-27 19:30:00
Date(s) :
2025-10-27 2025-10-29
Envie d’essayer ? C’est l’occasion de découvrir la pratique du yoga dans un dans un endroit emblématique de Moulins.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
English :
Want to give it a try? This is your chance to discover the practice of yoga in an emblematic location in Moulins.
German :
Lust, es auszuprobieren? Dies ist die Gelegenheit, die Yogapraxis an einem symbolträchtigen Ort in Moulins zu entdecken.
Italiano :
Volete provare? Questa è la vostra occasione per scoprire la pratica dello yoga in un luogo emblematico di Moulins.
Espanol :
¿Le apetece probar? Esta es tu oportunidad de descubrir la práctica del yoga en un lugar emblemático de Moulins.
