DUA en concert deux accordéons, deux voix, un uku… Herboristerie-café La Ronce Rostrenen

Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-22 18:00:00
2025-08-22
Concert à l’herboristerie-café La Ronce
le groupe DUA (Laura Aubry et Lys Perdrieau) vous invite à une envolée douce le temps d’une pause. Un répertoire intimiste où l’on y fait vivre des histoires tissées par les mots et les sons. .
Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
