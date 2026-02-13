DUAL – Duo Show Valentine Cotte et Chloé Saksik, Galerie Modulab, Metz

DUAL – Duo Show Valentine Cotte et Chloé Saksik 6 mars – 11 avril Galerie Modulab Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Valentine Cotte et Chloé Saksik s’attardent sur les matières et les différentes formes de vie.

Leurs œuvres deviennent motif à penser la vulnérabilité et la persistance. À travers un univers nourri de références médiévales, Valentine Cotte donne à voir les blessures et leurs pansements. Elle inverse les codes héroïques et guerriers pour faire émerger une iconographie où la fragilité et le soin sont synonymes de résistance.

Chloé Saksik, quant à elle, crée à partir de matériaux glanés, organiques ou délaissés. Ses pièces, traversées par l’idée de mutation et d’instabilité, évoquent des paysages en transformation et des formes de vie à la marge.

Pensée par le collectif Riveté, l’exposition propose un nouvel espace où le soin et la transformation deviennent des réponses sensibles à un monde en déséquilibre. Dans un écosystème perméable, les pièces dialoguent par l’illusion et l’hybridation des formes. La matière devient lieu de tension, où le vivant se fissure, se répare et se réinvente.

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)6 76 95 44 09 https://www.modulab.fr https://www.instagram.com/modulab/?hl=cs [{« type »: « link », « value »: « https://www.modulab.fr »}] Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire.

Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Sur une proposition du Collectif Riveté

