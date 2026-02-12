DUAL sur une proposition du Collectif RIVETÉ Duo show Valentine Cotte & Chloé Saksik Metz

DUAL sur une proposition du Collectif RIVETÉ Duo show Valentine Cotte & Chloé Saksik

28 rue Mazelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Vernissage 05 mars 2026 à 18h

Valentine Cotte et Chloé Saksik s’attardent sur les matières et les différentes formes de vie.

Leurs œuvres deviennent motif à penser la vulnérabilité et la persistance. À travers un univers nourri de références médiévales, Valentine Cotte donne à voir les blessures et leurs pansements. Elle inverse les codes héroïques et guerriers pour faire émerger une iconographie où la fragilité et le soin sont synonymes de résistance. Chloé Saksik, quant à elle, crée à partir de matériaux glanés, organiques ou délaissés. Ses pièces, traversées par l’idée de mutation et d’instabilité, évoquent des paysages en transformation et des formes de vie à la marge.

Pensée par le collectif Riveté, l’exposition propose un nouvel espace où le soin et la transformation deviennent des réponses sensibles à un monde en déséquilibre. Dans un écosystème perméable, les pièces dialoguent par l’illusion et l’hybridation des formes. La matière devient lieu de tension, où le vivant se fissure, se répare et se réinvente.Tout public

0 .

28 rue Mazelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 76 95 44 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening March 05, 2026 at 6 p.m

Valentine Cotte and Chloé Saksik focus on materials and different forms of life.

Their works become motifs for thinking about vulnerability and persistence. Through a universe nourished by medieval references, Valentine Cotte reveals wounds and their dressings. She inverts heroic and warlike codes to create an iconography in which fragility and care are synonymous with resistance. Chloé Saksik, for her part, creates from gleaned, organic or neglected materials. Her pieces, inspired by the idea of mutation and instability, evoke landscapes in transformation and forms of life on the margins.

Conceived by the Riveté collective, the exhibition offers a new space where care and transformation become sensitive responses to a world out of balance. In a permeable ecosystem, the pieces interact through illusion and the hybridization of forms. Matter becomes a place of tension, where life cracks, repairs and reinvents itself.

L’événement DUAL sur une proposition du Collectif RIVETÉ Duo show Valentine Cotte & Chloé Saksik Metz a été mis à jour le 2026-02-12 par AGENCE INSPIRE METZ