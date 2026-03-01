Duathlon de Caen 2026

Cours Général Koenig Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez encourager les participants de cette nouvelle édition du Triathlon de Caen !

Venez encourager les participants de cette nouvelle édition du Triathlon de Caen !

4 courses sont proposées durant la journée. Elles sont ouvertes aux licenciés et aux non-licenciés de la fédération française de triathlon.

Les participants devront enchainer une première partie de course à pied autour de la prairie, puis un parcours vélo dans le centre ville de Caen et enfin une deuxième partie de course à pied pour franchir la ligne d’arrivée.

Le programme de la journée

09h00 duathlon XS (2,5 km course à pied, 8,5 km vélo, 1,250 km course à pied)

11h00 duathlon S (5 km course à pied, 21 km vélo, 2,5 km course à pied)

13h30 duathlon mini kid’s (500 m course à pied, 1 km vélo, 250 m course à pied)

13h45 duathlon kids (1 km course à pied, 3 km vélo, 500 m course à pied)

15h30 duathlon S par équipe (5 km course à pied, 21 km vélo, 2,5 m course à pied)

Le Duathlon de Caen est organisé par l’association Caen Triathlon. .

Cours Général Koenig Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Duathlon de Caen 2026

Come and cheer on the participants in this year’s Caen Triathlon!

L’événement Duathlon de Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer