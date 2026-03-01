Duathlon de Caen 2026 Caen
Duathlon de Caen 2026 Caen dimanche 29 mars 2026.
Duathlon de Caen 2026
Cours Général Koenig Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez encourager les participants de cette nouvelle édition du Triathlon de Caen !
Venez encourager les participants de cette nouvelle édition du Triathlon de Caen !
4 courses sont proposées durant la journée. Elles sont ouvertes aux licenciés et aux non-licenciés de la fédération française de triathlon.
Les participants devront enchainer une première partie de course à pied autour de la prairie, puis un parcours vélo dans le centre ville de Caen et enfin une deuxième partie de course à pied pour franchir la ligne d’arrivée.
Le programme de la journée
09h00 duathlon XS (2,5 km course à pied, 8,5 km vélo, 1,250 km course à pied)
11h00 duathlon S (5 km course à pied, 21 km vélo, 2,5 km course à pied)
13h30 duathlon mini kid’s (500 m course à pied, 1 km vélo, 250 m course à pied)
13h45 duathlon kids (1 km course à pied, 3 km vélo, 500 m course à pied)
15h30 duathlon S par équipe (5 km course à pied, 21 km vélo, 2,5 m course à pied)
Le Duathlon de Caen est organisé par l’association Caen Triathlon. .
Cours Général Koenig Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Duathlon de Caen 2026
Come and cheer on the participants in this year’s Caen Triathlon!
L’événement Duathlon de Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer