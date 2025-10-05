Duathlon de Couëron #2 Esplanade Jérémie Huguet Couëron

Duathlon de Couëron #2 Esplanade Jérémie Huguet Couëron dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 10:30 –

Gratuit : non Tarif selon les courses. Gratuit pour les 2 courses jeunes. En savoir plus Tout public

Après une première édition 2024 pleine d’énergie et de sourires, le duathlon, organisé par l’association Couëron Triathlon revient le 5 octobre 2025 à Couëron ! Au programme On retrouve l’enchainement de 5 km de course à pied sur les bords de Loire et de 20 km à vélo dans le marais Audubon, suivi de 2,5 km de course à pied pour terminer. Avec une nouveauté : la course devient support du Championnat Régional de duathlon. Et cette année encore, la championne du monde de duathlon, Séverine Guérif sera sur la ligne de départ.La course est ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 16 ans, seul ou en relais. Les spectateurs sont aussi les bienvenus pour supporter les coureurs et admirer les meilleurs talents de la région.Deux courses gratuites sont également proposées aux plus jeunes, entre 6 et 15 ans. Infos pratiques Jusqu’au 1er octobre : >> Inscriptions en ligne << (dans la limite des dossards disponibles). Dimanche 5 octobre, à partir de 10h30, départ près du kiosque à musique, quai Jean-Pierre-Fougerat. Esplanade Jérémie Huguet Couëron 44220 https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3054/cou-ron-duathlon-2025-coueron