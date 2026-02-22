DUATHLON DE LUNEL AGGLO 7ÈME ÉDITION

Théâtre des arènes Saint-Sériès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Ce duathlon reste ouvert à tous, avec une épreuve Sprint Open, un format XS à partir de 12 ans et deux courses enfants J1 6 à 9 ans et J2 10 à13 ans.

Le Waimea Triathlon Club organise, avec le concours de la Ligue Occitanie et du Comité Départemental de l’Hérault de Triathlon, de la Ville de Saint Christol, de l’Agglomération de Lunel, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 7e édition du Duathlon de Lunel.

Cette année le Duathlon de Lunel Agglo se fera au départ du Théâtre des Arènes de Saint-Christol.

Le Duathlon Sprint sera à nouveau support au Grand Prix Régional des clubs de division 3 et au Championnat Départemental pour les catégories Benjamin et Minime sur XS et Cadet à Master sur S.

Un nouveau parcours s’offrira aux participants. .

Théâtre des arènes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This duathlon remains open to all, with a Sprint Open event, an XS format for 12 year-olds and up, and two children’s races, J1 for 6 to 9 year-olds and J2 for 10 to 13 year-olds.

L’événement DUATHLON DE LUNEL AGGLO 7ÈME ÉDITION Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-02-20 par 34 HERAULT SPORT