Duathlon de Saint-Dizier – 15e édition, Centre-Ville de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Duathlon de Saint-Dizier – 15e édition Dimanche 1 mars, 10h00 Centre-Ville de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription. Licence FFTR ou équivalent requise, ou questionnaire info santé à compléter.

La Ville de Saint-Dizier et le COSD Triathlon organisent la 15e édition du Duathlon de Saint-Dizier le dimanche 1er mars 2026.

L’événement est ouvert aux enfants, adolescents et adultes, amateurs comme sportifs confirmés.

Courses au programme :

Course Jeunes 1 et Jeunes 2 : départ à 10h

Course XS Open (14 ans et +) : départ vers 11h

Course S Open (16 ans et +) : départ à 13h30

Les épreuves combinent course à pied et cyclisme sur des distances adaptées à chaque catégorie.

Inscriptions possibles en ligne jusqu’au vendredi 27 février 2026, puis sur place le jour de la course (majoration).

L’événement mobilise une équipe de bénévoles et accueille chaque année plus de 200 participants.

Centre-Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

