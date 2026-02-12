Duathlon de Saint-Dizier Saint-Dizier

Duathlon de Saint-Dizier

Tout public

Ouvert aux participants de tous âges, cet événement propose plusieurs courses Course Jeunes 1 et Jeunes 2 départ à 10h. Course XS Open (14 ans et +) départ vers 11h. Course S Open (16 ans et +) départ à 13h30. Les épreuves combinent course à pied et cyclisme sur des distances adaptées à chaque catégorie. .

Centre-vile Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 85 84 69 14

