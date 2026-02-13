Duathlon des 6 Contrées Dachstein

Duathlon des 6 Contrées

2 rue Pierre Clostermann Dachstein Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Le 22 mars 2026, le Duathlon des 6 Contrées à Dachstein accueille le Championnat Grand Est et la demi-finale de D3. Un événement sportif majeur, solidaire et ouvert à tous les niveaux, organisé par le club TRIMOVAL.

Le 22 mars 2026, le Duathlon des 6 Contrées revient à Dachstein pour une édition prestigieuse accueillant le Championnat Grand Est et la demi-finale de D3. Organisé par le TRIMOVAL, l’événement propose des parcours rapides ouverts à tous (jeunes, adultes et parathlètes) dans une ambiance conviviale et solidaire.

Un rendez-vous sportif incontournable au cœur de la Plaine de la Bruche. .

2 rue Pierre Clostermann Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 88 93 44 president@trimoval.fr

English :

On March 22, 2026, the Duathlon des 6 Contrées in Dachstein will host the Grand Est Championship and the D3 semi-final. A major sporting event, open to all levels, organized by the TRIMOVAL club.

