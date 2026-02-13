Duathlon des 6 Contrées Dachstein
Duathlon des 6 Contrées Dachstein dimanche 22 mars 2026.
Duathlon des 6 Contrées
2 rue Pierre Clostermann Dachstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le 22 mars 2026, le Duathlon des 6 Contrées à Dachstein accueille le Championnat Grand Est et la demi-finale de D3. Un événement sportif majeur, solidaire et ouvert à tous les niveaux, organisé par le club TRIMOVAL.
Le 22 mars 2026, le Duathlon des 6 Contrées revient à Dachstein pour une édition prestigieuse accueillant le Championnat Grand Est et la demi-finale de D3. Organisé par le TRIMOVAL, l’événement propose des parcours rapides ouverts à tous (jeunes, adultes et parathlètes) dans une ambiance conviviale et solidaire.
Un rendez-vous sportif incontournable au cœur de la Plaine de la Bruche. .
2 rue Pierre Clostermann Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 88 93 44 president@trimoval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On March 22, 2026, the Duathlon des 6 Contrées in Dachstein will host the Grand Est Championship and the D3 semi-final. A major sporting event, open to all levels, organized by the TRIMOVAL club.
L’événement Duathlon des 6 Contrées Dachstein a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig