Duathlon d’Istres Route De Fos RN 569 Istres

Duathlon d’Istres

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 12h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Une première à ne pas manquer ! Au programme course à pied + vélo + course à pied, un parcours accessible et dynamique, parfait pour celles et ceux qui veulent se lancer sur un premier défi multisport… ou se tester en mode performance !

Pourquoi participer ? C’est la 1ʳᵉ édition faites partie des pionniers ! Un format S idéal pour tous les niveaux ! Une expérience sportive conviviale et énergique ! Un cadre exceptionnel et une organisation aux petits soins.

Relevez le défi, entre amis, en famille ou en solo. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A first not to be missed! On the program: run + bike + run, an accessible and dynamic course, perfect for those who want to take on their first multisport challenge? or test themselves in performance mode!

L’événement Duathlon d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme d’Istres