Dub – d’Amala Dianor – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 – 21:00

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public, En famille

Danse Originaires d’Afrique du Sud, du Brésil, des États-Unis et d’ailleurs, onze virtuoses de la street dance déferlent sur le grand plateau. Réunie par Amala Dianor, cette bande archi-mixte inaugure Mixt en mêlant le pantsula, le waacking ou le dancehall dans une prodigieuse utopie dansante ! Héritières de pratiques populaires, les danses urbaines nées au sein de communautés underground sont aujourd’hui devenues virales et mondiales. Amala Dianor crée pour cette jeunesse qui danse un nouveau territoire partagé plus libre, un lieu de confrontation, de célébration in real life. Sur les pulsations d’une musique composée par Awir Leon, des mains reprennent la sensualité des traditions indiennes, des jambes affûtent le jeu de la danse hip hop new style, tandis que des bras virevoltent en waacking ou electro. En solo, duo, trio, en écho ou à l’unisson, les danseurs et danseuses jubilent et propagent en chacun et chacune une vitalité folle. Chorégraphe : Amala DianorArtiste visuel : Grégoire KorganowMusicien live : Awir LeonDanseurs et danseuses : Slate Hemedi Dindangila, Romain Franco, Jordan John Hope, Enock Kalubi, Kadima, Mwendwa Marchand, Kgotsofalang Joseph Mavundla, Sangram Mukhopadhyay, Tatiana Gueria Nade, Yanis Ramet, Germain Zambi, Asia Zonta Tout public, en famille à partir de 12 ans Durée : 1h Représentations dans la salle Super de Mixt :samedi 13 et lundi 15 décembre 2025 à 20hdimanche 14 décembre 2025 à 17h

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr