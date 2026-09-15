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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

DUB IMPAKT #4 Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

samedi 26 septembre 2026 · Salle Etoile de Jade · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Etoile de Jade
Adresse
Avenue Georges Brassens
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

DUB IMPAKT #4

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 03:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Legal Dub Impakt Sound System présente : DUB IMPAKT #4

L’association investit la salle Étoile de Jade pour une soirée inoubliable autour de la culture Sound System.
Après les magnifiques danses des DUB IMPAKT #1, #2 et #3, retrouvez-nous avec nos amis du WEST IN DUB Sound System et UNA’KREW pour une expérience encore plus grandiose !
Préparez-vous pour : Des basses puissantes avec 6 et 4 basses par Sound System !

Réservation conseillée – Pré-ventes sur HelloAsso   .

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire   ldiassociation@outlook.com

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English :

L’événement DUB IMPAKT #4 Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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