DUB IMPAKT #4 Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

DUB IMPAKT #4

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 03:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Legal Dub Impakt Sound System présente : DUB IMPAKT #4

L’association investit la salle Étoile de Jade pour une soirée inoubliable autour de la culture Sound System.

Après les magnifiques danses des DUB IMPAKT #1, #2 et #3, retrouvez-nous avec nos amis du WEST IN DUB Sound System et UNA’KREW pour une expérience encore plus grandiose !

Préparez-vous pour : Des basses puissantes avec 6 et 4 basses par Sound System !

Réservation conseillée – Pré-ventes sur HelloAsso .

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ldiassociation@outlook.com

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English :

L’événement DUB IMPAKT #4 Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin