DUB IMPAKT #4 Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
samedi 26 septembre 2026 · Salle Etoile de Jade · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
DUB IMPAKT #4
Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 03:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Legal Dub Impakt Sound System présente : DUB IMPAKT #4
L’association investit la salle Étoile de Jade pour une soirée inoubliable autour de la culture Sound System.
Après les magnifiques danses des DUB IMPAKT #1, #2 et #3, retrouvez-nous avec nos amis du WEST IN DUB Sound System et UNA’KREW pour une expérience encore plus grandiose !
Préparez-vous pour : Des basses puissantes avec 6 et 4 basses par Sound System !
Réservation conseillée – Pré-ventes sur HelloAsso .
Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ldiassociation@outlook.com
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English :
L’événement DUB IMPAKT #4 Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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