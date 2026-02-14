Dub in Circus #12, Urban Parc, Alès

Dub in Circus #12 20 et 21 février Urban Parc Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T19:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-21T23:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

DUB IN CIRCUS #12 • vendredi 20 février • 19h-00h30

– Organisé par le Collectif Les Noues

• Spectacle In Situ avec la Cie Bakhus

• Sound System Dub avec South Attack

Nous vous proposons de se retrouver pour la session hivernale de DUB IN CIRCUS à l’Urban Parc !

Pour les néophytes, DUB IN CIRCUS c’est : un spectacle de cirque pour les yeux, un sound system Dub pour les oreilles et on mélange le tout dans un lieu atypique pour vous offrir une soirée aux multiples facettes !

La Cie Bakhus s’empare de la carte blanche dans le skate parc ! Basée à Grasse, elle navigue entre danse hiphop, jeux d’ombres & vidéo projection, une première dans le skate parc que nous avons hâte de découvrir !

Nous retrouverons nos chères et tendres South Attack de l’asso Scoop And Culture pour nous réchauffer les oreilles et les gambettes avec une sélection aux petits oignons, entre stepper et électro dub ! Avec eux, pas de doutes, on va monter au-delà des normales saisonnières !

L’entrée est à prix libre en soutien aux artistes et aux équipes qui organisent pour vous proposer toujours plus de nouvelles folies !

– l’évènement est labellisé Alès Agglo – Scène des Mondes

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr

