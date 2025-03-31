DUB INC. – Dub Inc – LA CARTONNERIE Reims

DUB INC. – Dub Inc Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Strictly positive energyDub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraicheur incontesté.Leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a permis d’exporter leur reggae en dehors des frontières et de croiser le fer avec des artistes d’envergure.Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents que complémentaires. Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe : l’importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste !

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51