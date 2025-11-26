Dub Inc. en concert + Dub Silence Le Cargö Caen

Dub Inc. en concert + Dub Silence

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Dub Inc. est sans aucun doute devenu l’un des groupes les plus emblématiques du reggae made in France. Leur ascension s’est avant tout construite sur la scène, où, depuis plus de dix ans, musiciens et chanteurs ont su s’imposer comme les fers de lance de la scène reggae française, apportant avec eux un vent de fraîcheur incontesté.

Leurs chansons, mêlant une mélodie unique à une éthique profondément humaine portée par des paroles sincères, leur ont permis de franchir les frontières (Portugal, Allemagne, Algérie, Sénégal, Canada, Colombie…) et de collaborer avec des artistes internationaux de renom tels que Tiken Jah Fakoly, David Hinds, ou encore Tarrus Riley.

Flirtant entre reggae, dancehall, musique kabyle et world music, le groupe s’appuie sur les voix puissantes de Bouchkour et Komlan, dont les styles, à la fois distincts et complémentaires, se rejoignent pour délivrer un message universel celui de l’importance du métissage et du mélange des genres. Et c’est avec leur énergie débordante sur scène qu’ils font véritablement la différence !

Dub Silence

DUB SILENCE c’est le souffle nouveau du reggae-hip-hop français. Ils incarnent une génération solaire dans un concert fédérateur bourré d’énergie, d’humanité et de sourires. Leurs harmonies à trois voix, la trompette et des riddims puissants tracent une ligne claire entre Dub Inc, Tryo et Bigflo & Oli.

Leur nouvel album Équinoxe (Deluxe) sorti le 19 septembre 2025 confirme une maturité artistique qui positionne DUB SILENCE comme l’un des prochains grands noms de la scène reggae francophone. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English :

