DUB MEETING #3 Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

DUB MEETING #3

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

L’association Staccato vous propose une projection du documentaire ROOTS OF FRENCH DUB, THE STORY OF IMPROVISATORS DUB à partir de 17h, et un concert avec ROOTS ZOMBIE + CULTURE DUB & GURU POPE + JAÏ+ LITTLE BROTHER SOUND SYSTEM à partir de 21h.

L’association Staccato vous propose une projection du documentaire ROOTS OF FRENCH DUB, THE STORY OF IMPROVISATORS DUB à partir de 17h au Centre Culturel J-C Castagnet, et un concert avec ROOTS ZOMBIE + CULTURE DUB & GURU POPE + JAÏ+ LITTLE BROTHER SOUND SYSTEM à partir de 21h à la Basane. Ambiance assurée, venez nombreux !!! .

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Staccato association proposes a screening of the documentary ROOTS OF FRENCH DUB, THE STORY OF IMPROVISATORS DUB from 5pm, and a concert with ROOTS ZOMBIE + CULTURE DUB & GURU POPE + JAÏ+ LITTLE BROTHER SOUND SYSTEM from 9pm.

L’événement DUB MEETING #3 Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays de Lauzun