DUB MEETING #3 Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

L’association Staccato vous propose une projection du documentaire ROOTS OF FRENCH DUB, THE STORY OF IMPROVISATORS DUB à partir de 17h au Centre Culturel J-C Castagnet, et un concert avec ROOTS ZOMBIE + CULTURE DUB & GURU POPE + JAÏ+ LITTLE BROTHER SOUND SYSTEM à partir de 21h à la Basane. Ambiance assurée, venez nombreux !!! .
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr
English :
The Staccato association proposes a screening of the documentary ROOTS OF FRENCH DUB, THE STORY OF IMPROVISATORS DUB from 5pm, and a concert with ROOTS ZOMBIE + CULTURE DUB & GURU POPE + JAÏ+ LITTLE BROTHER SOUND SYSTEM from 9pm.
