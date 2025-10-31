Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4] Café Charbon Nevers

Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4] Café Charbon Nevers vendredi 31 octobre 2025.

Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

Date(s) :

2025-10-31

À savoir envie d’assister aux concerts du 31 octobre et du 1er novembre ? Profitez d’un tarif plus avantageux en choisissant le Pass 2 Jours disponible sur notre billetterie.

THK

Le retour du duo électro-dub incontournable ! En 2025, THK (Tetra Hydro K) embarque pour une tournée explosive dominée par leur son qui mèle dub classique imprégné de Bass Music et d’Électro auquel vient parfois s’ajouter le saxophone. Acteurs majeurs de la scène électro-dub actuelle, ces deux énergumènes transmettent leur énergie contagieuse aux spectateur.ice.s à grands coups de skanks et de bass vibrantes. Sur scène, on se prépare à une scénographie aux jeux de lumières immersifs impressionnants ce qu’on appelle l’expérience THK est en route pour Nevers et compte bien tout emporter sur son passage !

KANKA

Un style percussif ultra-efficace dopé aux basses profondes et hypnotiques, un voyage qui a fait de nombreux adeptes depuis + de 15 ans. En proposant des shows live dub dès le début des années 2000, Kanka a ouvert la voie à une génération de musicien passés du soundsystem aux consoles des salles de spectacle. Un décloisonnement du genre qui lui a permis de conquérir un public éclectique grâce à la transe puissante qu’il a créé à partir de ses influences reggae-dub originel. Le temps passant, les basses pachydermiques, sonorités électro tranchantes et la rythmique poussée ont construit un personnage invincible de la scène dub-steppa européenne, presque intouchable.

JAEL

Signé chez l’écurie nouvelle génération dub française 1988, label de Biga*Ranx, JAEL marque sa différence et brille par la modernité de ses prods. Bercé dans les musiques alternatives, c’est à l’écoute de ceux qui sont désormais ses pairs qu’il forge son esthétique. Coups de basse solide, mélodies pop, JAEL conquiert les scènes du No Logo, du Dour Festival, du Kilowatt Dub Station à renfort de gros live survolté et dynamique. Un univers marqué qui le mène directement chez les copains du genre il a coproduit un EP estimé par les critiques avec Bakû (aussi sur scène ce soir avec THK) et on le retrouve sur le dernier album de Biga*Ranx avec les puissants ‘Ice On Cool’ et ‘Illegal Dance’. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4]

German : Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4]

Italiano :

Espanol :

L’événement Dub Night THK + KANKA + JAEL. [Nevers à Vif 2025 | Jour 4] Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)