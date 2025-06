DUB ORDER #5 prés. King Eathquake, 8 Bass, Dub Livity & More Warehouse Nantes 3 avril 2026 23:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 23:00 – 23:59

Gratuit : non https://www.warehouse-nantes.fr/event/dub-order-5-pres-king-eathquake-8-bass-dub-livity-more Adulte

DUB ORDER revient au Warehouse à Nantes le vendredi 3 avril 2026 ! ??Pour cette 5ème édition, on vous prépare une nuit hors du temps, portée par un artiste légendaires de la scène sound system internationale…Et pas des moindres : KING EARTHQUAKE, monstre sacré du dub UK, sera exceptionnellement de passage à Nantes pour une date exclusive. Un moment rare, intense, à ne pas manquer !—WAREHOUSE : Concert – Culture – ClubPlus qu’un club, le Warehouse c’est aussi une salle de concert !De nombreux styles : Rock, Rap, Hip hop, Pop, Metal, Electro… pour tout les âges !De 8 à 88 ans, vivez des concerts uniques au Warehouse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30