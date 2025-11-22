DUB PISTOLS – LA BULLE CAFE Lille

DUB PISTOLS Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : DUB PISTOLSCombien de groupes peuvent revendiquer une carrière traversant les décennies ?Les Dub Pistols, formés durant l’explosion du big beat dans les années 90, sont sur le point de sortir leur 10e album en 2025, après un parcours parfois semé d’embûches. Malgré ces défis, leur popularité reste solide grâce à une base fidèle et des collaborations diverses. Leur premier album, Point Blank (1998), a marqué le début d’une carrière internationale et d’une forte exposition médiatique. Après une interruption due aux événements du 11 septembre, ils ont rebondi avec des albums influents comme Rum & Coke et Worshipping The Dollar. Leur style s’est enrichi de collaborations avec Terry Hall des Specials et des artistes comme Akala et Rodney P. En 2019, ils ont lancé leur propre festival, Mucky Weekender. Après des succès pendant la pandémie avec des singles comme Stand Together, ils continuent d’innover avec des albums comme Frontline (2023) et un futur projet avec les Freestylers. Leur tournée internationale continue, consolidant leur statut d’un des groupes les plus dynamiques de la scène musicale.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59