Dub’Meeting #46 Mistral Palace Valence

Dub’Meeting #46 Mistral Palace Valence samedi 18 avril 2026.

Dub’Meeting #46

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 04:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Dernier Dub Meeting de la saison, avant la fête de la musique ! Avec du live pour cette session d’exception !
En partenariat avec Dreadlyon Hi-Fi.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69  info@mistralpalace.com

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English :

Last Dub Meeting of the season, before the Fête de la Musique! With live music for this exceptional session!
In partnership with Dreadlyon Hi-Fi.

L’événement Dub’Meeting #46 Valence a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme

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