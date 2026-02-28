Dub’Meeting #46 Mistral Palace Valence
Dub’Meeting #46 Mistral Palace Valence samedi 18 avril 2026.
Dub’Meeting #46
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 04:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Dernier Dub Meeting de la saison, avant la fête de la musique ! Avec du live pour cette session d’exception !
En partenariat avec Dreadlyon Hi-Fi.
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
Last Dub Meeting of the season, before the Fête de la Musique! With live music for this exceptional session!
In partnership with Dreadlyon Hi-Fi.
L’événement Dub’Meeting #46 Valence a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme