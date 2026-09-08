Dub’Meeting #47 Mistral Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Dub’Meeting #47

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

« Réduit » Lycéens, étudiants, -18 ans, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif, adhérents Mistral Palace ou La Cordo.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03 04:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Du lourd pour débuter cette nouvelle saison des Dub Meeting au Mistral Palace, avec la venue exceptionnelle de Craigy Wonder du Mungo’s Hi-Fi !

CB et bar sur place, pas de restauration.

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

We’re kicking off this new season of Dub Meetings at the Mistral Palace with a bang, featuring a special appearance by Craigy Wonder from Mungo’s Hi-Fi!

CB and a bar on site; no food service.

L’événement Dub’Meeting #47 Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme