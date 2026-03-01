Dubout, l’art de tout dessiner Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Dubout, l’art de tout dessiner

Du 24/03 au 20/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 8 EUR

Début : Lundi 2026-03-24 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-03-24

Une œuvre graphique monumentale.

L’exposition Dubout, l’art de tout dessiner rend hommage à l’un des plus grands dessinateurs français du XXe siècle, originaire de Marseille, à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition. Albert Dubout (1905-1976), maître du trait et du regard satirique, a marqué plus de cinquante ans de vie artistique par une œuvre foisonnante, inventive et d’une portée exceptionnelle. Il est l’un des rares artistes à avoir exploré avec autant de talent toutes les formes d’expression graphique dessin de presse, illustration, peinture, affiche, cinéma, publicité et animation, en France comme à l’international.











Dubout collabore avec plus de 250 journaux et revues, touchant un lectorat estimé à 5 milliards de personnes. Ses dessins de presse, souvent en couverture, circulent dans le monde entier. En parallèle, il publie plus de 140 albums, traduits et diffusés à l’international, certains tirés à plus d’un million d’exemplaires.

Illustrateur hors pair, il met en images 67 grands classiques de la littérature française, de Villon à Molière, de Voltaire à Balzac, jusqu’à Marcel Pagnol. Il conçoit également 86 affiches (notamment pour le cinéma), des dessins animés, deux films, des vitrines animées pour les Galeries Lafayette, des campagnes publicitaires et des décors de théâtre. Peu d’artistes auront fait preuve d’une telle diversité d’expression.









Dans le cadre de cette thématique d’exposition, le Musée Regards de Provence programme une série de rencontres avec Didier Dubout, de conférences, des ateliers créatifs avec visites guidées adaptées pour la jeune génération et aux scolaires, des ateliers d’aquarelle, des cours de yoga au milieu des œuvres et de l’art thérapie. Ces évènements dédiés à l’échange, à la transmission et au partage, sont autant de moments riches, sensibles et conviviaux pour écouter les témoignages, se laisser porter par la création et inspirer par les œuvres.











Les 2, 3, 4, 5 et 18 avril, les 2 et 23 mai, le 12 septembre à 15h rencontre, visite commentée et dédicace de Didier Dubout Voyage dans l’univers d’Albert Dubout .

Visites offertes moyennant le règlement d’un droit d’entrée aux expositions plein tarif. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A monumental graphic work.

