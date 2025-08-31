Ducasse Henneveux Henneveux

Henneveux Pas-de-Calais

Organisée par les Amis d’Henneveux

Cochon Grillé à 13h00

20€ par adulte

7€ pour les moins de 12 ans

Repas dansant dans une ambiance festive et chaleureuse !

Structures gonflables pour les enfants toute la journée !

Réservation du repas obligatoire avant le 23 août

Venez nombreux partager cette journée de fête en famille ou entre amis ! .

Henneveux 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 58 10 85 80

