Organisée par les Amis d’Henneveux

Cochon Grillé à 13h00
20€ par adulte
7€ pour les moins de 12 ans
Repas dansant dans une ambiance festive et chaleureuse !

Structures gonflables pour les enfants toute la journée !

Réservation du repas obligatoire avant le 23 août

Venez nombreux partager cette journée de fête en famille ou entre amis !   .

Henneveux 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 58 10 85 80 

L’événement Ducasse Henneveux Henneveux a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme Desvres-Samer