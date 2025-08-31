Ducasse Henneveux Henneveux
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Organisée par les Amis d’Henneveux
Cochon Grillé à 13h00
20€ par adulte
7€ pour les moins de 12 ans
Repas dansant dans une ambiance festive et chaleureuse !
Structures gonflables pour les enfants toute la journée !
Réservation du repas obligatoire avant le 23 août
Venez nombreux partager cette journée de fête en famille ou entre amis ! .
Henneveux 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 58 10 85 80
