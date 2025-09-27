Ducasse sur le thème des Viking à Pitgam Pitgam

Ducasse sur le thème des Viking à Pitgam

Rue de l’Église Pitgam Nord

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27 2025-09-28

Venez découvrir un camp d’époque des Vikings.

Animations gratuites pour tous !

Restauration et buvette sur place.

Rue de l’Église Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99 virginie.witkowski@ot-hautsdeflandre.fr

English :

Come and discover a Viking-era camp.

Free entertainment for all!

Catering and refreshments on site.

German :

Erleben Sie ein Lager aus der Zeit der Wikinger.

Kostenlose Animationen für alle!

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a scoprire un accampamento vichingo.

Animazione gratuita per tutti!

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Ven a descubrir un campamento vikingo.

Entretenimiento gratuito para todos

Catering y refrescos in situ.

