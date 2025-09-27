Ducasse sur le thème des Viking à Pitgam Pitgam
Ducasse sur le thème des Viking à Pitgam Pitgam samedi 27 septembre 2025.
Ducasse sur le thème des Viking à Pitgam
Rue de l’Église Pitgam Nord
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-09-28
Venez découvrir un camp d’époque des Vikings.
Animations gratuites pour tous !
Restauration et buvette sur place.
Rue de l’Église Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99 virginie.witkowski@ot-hautsdeflandre.fr
English :
Come and discover a Viking-era camp.
Free entertainment for all!
Catering and refreshments on site.
German :
Erleben Sie ein Lager aus der Zeit der Wikinger.
Kostenlose Animationen für alle!
Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Venite a scoprire un accampamento vichingo.
Animazione gratuita per tutti!
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Ven a descubrir un campamento vikingo.
Entretenimiento gratuito para todos
Catering y refrescos in situ.
