Ducks LTD. • International Music SUPERSONIC Paris jeudi 4 septembre 2025.

DUCKS LTD. (22h00)

(Indie pop – Toronto, CAN)

Ducks Ltd. fait de la pop guitare frénétique et invitante pour les moments où la vie semble accablante. Bien que les chansons du groupe soient ostensiblement joyeuses, une anxiété palpable bouillonne en dessous et communique quelque chose de plus profond sur l’existence de tous les jours. Sur leur dernier album Harm’s Way, le duo torontois de Tom McGreevy et Evan Lewis se concentre sur les effondrements interpersonnels et sociétaux, le délabrement urbain et la quasi-impossibilité de garder la tête froide lorsque tout autour de soi semble s’effondrer.

https://ducksltdband.bandcamp.com/

INTERNATIONAL MUSIC (21h00)

(Rock – Essen, DEU)

La musique internationale n’est pas un genre. Nous sommes un groupe de rock d’Essen, en Allemagne.

https://internationalmusicband.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 4 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Rolling Blackout Coastal Fever, Beach Fossils & Wild Nothing

Le jeudi 04 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

