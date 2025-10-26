Ducky Scène Ouverte – Bistrot Cocagne Bistrot Cocagne Rennes
Ducky Scène Ouverte – Bistrot Cocagne Bistrot Cocagne Rennes dimanche 26 octobre 2025.
Ducky Scène Ouverte – Bistrot Cocagne Bistrot Cocagne Rennes Dimanche 26 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Sortie à prix libre
Bienvenu à la scène ouverte du Ducky Comedy Club, au Bistrot Cocagne !
Le Ducky Comedy revient **au Bistrot Cocagne** !
Venez découvrir **6 nouveaux artistes**, qui débutent ou qui viennent tester des blagues.
Le principe d’une scène ouverte est qu’il n’y a **pas d’audition**, tout le monde peut s’inscrire !
1h15 de blague _d’artistes en herbe ou confirmés._
Entrée libre
Sortie à prix libre
Pour public averti /!\
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-26T17:30:00.000+01:00
Fin : 2025-10-26T19:00:00.000+01:00
1
https://linktr.ee/duckycomedie
Bistrot Cocagne 12 rue des Dames Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine