Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes
Ducky Scène Ouverte – Bourg L'Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes Dimanche 18 janvier, 17h30 Ille-et-Vilaine
Entrée gratuite, réservation conseillée. Sortie au chapeau à prix libre et conscient
Scène ouverte d’humour et de stand-up !
6 artistes viennent tester leurs meilleures blagues !
Qu’ils ou elles soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, **découvrez 6 personnes pendant 1h15 de spectacle** !
La scène ouverte **permet à tout le monde de s’inscrire** et de monter sur scène, sans audition.
**Une buvette** sera tenue par les bénévoles afin de soutenir l’association du quartier Bourg l’Évêque
Accueil à partir de 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-18T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-18T19:30:00.000+01:00
https://www.eventbrite.fr/e/1977387565438?aff=oddtdtcreator canard.sauvage.pro@gmail.com https://linktr.ee/duckycomedie
Salle Smague (polyvalente) 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine