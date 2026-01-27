Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes Dimanche 1 février, 17h30 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite. Sortie au chapeau à prix libre et conscient

Scène ouverte d’humour et de stand-up !

6 artistes viennent tester leurs meilleures blagues !

Qu’ils ou elles soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, **découvrez 6 personnes pendant 1h15 de spectacle** !

La scène ouverte **permet à tout le monde de s’inscrire** et de monter sur scène, sans audition.

**Une buvette** sera tenue par les bénévoles afin de soutenir l’association du quartier Bourg l’Évêque

Entrée gratuite, réservation conseillée

Accueil à partir de 17h30

Pour public averti !

https://www.eventbrite.fr/e/1977387565438?aff=oddtdtcreator canard.sauvage.pro@gmail.com https://linktr.ee/duckycomedie

Salle Smague (polyvalente) 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



