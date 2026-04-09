Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes
Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes dimanche 26 avril 2026.
Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes Dimanche 26 avril, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée gratuite, réservation conseillée. Sortie à prix libre et conscient.
Scène ouverte d’humour et de stand-up !
6 artistes viennent tester leurs meilleures blagues !
Qu’ils ou elles soient parfaitement débutants ou plus expérimentés, **découvrez 6 personnes pendant 1h15 de spectacle** !
La scène ouverte **permet à tout le monde de s’inscrire** et de monter sur scène, sans audition.
**Une buvette** sera tenue par les bénévoles afin de soutenir l’association du quartier Bourg l’Évêque
Entrée gratuite, réservation conseillée.
Accueil à partir de 17h30.
Sortie au chapeau à prix libre et conscient.
Pour public averti !
Réservation conseillée ! Accueil à partir de 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T19:30:00.000+02:00
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https://www.eventbrite.fr/e/1977388451087?aff=oddtdtcreator canard.sauvage.pro@gmail.com https://linktr.ee/duckycomedie
Salle Smague (polyvalente) 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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