Due Stelle une création contemporaine de Jean Yves Bosseur, compositeur et chef d’orchestre Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

Due Stelle une création contemporaine de Jean Yves Bosseur, compositeur et chef d’orchestre

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 19h15. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:15:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La galerie sera ouverte à partir de 18 heures pour une visite l’exposition.

En écho à la démarche paradigmatique d’Albert Ayme, mais sans chercher pour autant un strict parallélisme avec elle, j’ai conçu une partition basée sur des structures géométriques (cercle, triangle, étoile…) qui laissent aux interprètes de nombreuses chances de parcours, afin d’inclure également les interventions tout à la fois plastiques et sonores de Bernard Pourrière. Par ailleurs, de même que A. Ayme travaille à partir des couleurs primaires et de leurs multiples déclinaisons, j’ai élaboré des processus basés sur une combinatoire d’intervalles harmoniques qui permettent d’ouvrir le champ de possibilités le plus large, par-delà tout principe d’exclusion stylistique.”







Due Stelle, une création contemporaine de Jean Yves Bosseur, compositeur et chef d’orchestre



avec



Pascal Delalée, violon, Dan Roth, piano



et Bernard Pourrière, objets sonores



dans le cadre de l’exposition



Albert Ayme, l’artiste au Paradigme, une œuvre à redécouvrir , Giney Ayme, commissaire de l’exposition.



Nous partagerons un verre de l’amitié après le concert. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur galeriezemma@gmail.com

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English :

The gallery will be open from 6 pm for a tour of the exhibition.

L’événement Due Stelle une création contemporaine de Jean Yves Bosseur, compositeur et chef d’orchestre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille