Luisant

Duel au Carillon

3 Rue de la Vallée de l’Eure Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association C’Chartres Médiévale et l’association Le Carillon vous présente son premier spectacle théâtral et équestre. Entre humour, révélations, danses, combats à l’épée et chorégraphies équestres, vous replongerez, pendant 1h15, à l’époque du Moyen-Âge ! Une expérience pour petits et grands !

Deux séances sont proposées le même jour, 14h et 16h30, afin de convenir à tout le monde ! Écrit et mis en scène par Zoé MARTIN et Chorégraphié par Stéphane BOILEVIN. 15 .

3 Rue de la Vallée de l’Eure Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chartres Médiévale and Le Carillon associations present their first theatrical and equestrian show. With humor, revelations, dances, sword fights and equestrian choreography, for 1 hour 15 minutes you’ll be transported back to the Middle Ages! An experience for young and old alike!

L’événement Duel au Carillon Luisant a été mis à jour le 2026-06-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES