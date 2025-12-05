Duel reality au jeu comme en amour Ferrières Martigues

Duel reality au jeu comme en amour Ferrières Martigues vendredi 5 décembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Duel reality au jeu comme en amour Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025 le vendredi de 20h30 à 21h40. Le samedi de 19h à 20h10. Le dimanche de 17h à 18h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Chaque création du collectif québécois Les 7 doigts de la main est une épopée. Après leur tournée mondiale, la compagnie fait escale à Martigues pour trois soirées exceptionnelles.

Avec Duel Reality, les artistes s’emparent de l’histoire légendaire de Roméo et Juliette et de l’affrontement ancestral de leurs familles. La scène devient alors une véritable arène sportive, où le désir de dépassement et la rivalité nourrissent une dramaturgie à son apogée. Au cœur de cette opposition féroce, une lueur d’espoir celle de deux êtres qui, au-delà de la victoire ou de la défaite, ne cherchent qu’à se retrouver. Toute l’intensité de ce classique est sublimée par une technique circassienne impressionnante et une mise en scène grandiose. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Each creation by the Quebec collective Les 7 doigts de la main is an epic. After their world tour, the company stops off in Martigues for three exceptional evenings.

German :

Jede Kreation des Quebecer Kollektivs Les 7 doigts de la main ist ein Epos. Nach ihrer Welttournee macht die Kompanie für drei außergewöhnliche Abende Halt in Martigues.

Italiano :

Ogni creazione del collettivo quebecchese Les 7 doigts de la main è un’epopea. Dopo il loro tour mondiale, la compagnia si ferma a Martigues per tre serate eccezionali.

Espanol :

Cada creación del colectivo quebequense Les 7 doigts de la main es una epopeya. Tras su gira mundial, la compañía visita Martigues para disfrutar de tres veladas excepcionales.

L’événement Duel reality au jeu comme en amour Martigues a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Martigues