DUEL – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis Mercredi 1 octobre, 20h30 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Spectacle humoristique

Lucas Buclin, Florian Favre, pianos / Yvan Richardet, arbitre

Un duel d’improvisation pour ouvrir le festival ! Deux pianistes suisses fabuleux s’affrontent. L’un, Florian Favre, vient du monde classique, il est redoutable. L’autre, Lucas Buclin, n’a rien à envier à son adversaire, mais dans un tout autre répertoire : le jazz.

Début : 2025-10-01T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T21:45:00.000+02:00

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/duel/ https://www.billetweb.fr/duel4

Le Théâtre de Rungis 1, place du Général-de-Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne