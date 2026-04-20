Duendilé · Repas & Concert Saint-Coutant
Duendilé · Repas & Concert Saint-Coutant samedi 30 mai 2026.
Saint-Coutant
Duendilé · Repas & Concert
Salle des fêtes Saint-Coutant Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Duendilé · repas & concert
Chanson latino flamenco
Samedi 30 mai
à 19h30
Salle des fêtes, Saint-Coutant
Repas & concert 25€
Concert 15€
Paella à emporter 15€
Avec Sylvia MORALES PENAS, Romain MANTEAU et Max RICHARD. Organisé par GV St Coutant .
Salle des fêtes Saint-Coutant 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 87 46 89
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English : Duendilé · Repas & Concert
L’événement Duendilé · Repas & Concert Saint-Coutant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois
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