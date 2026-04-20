Saint-Coutant

Duendilé · Repas & Concert

Salle des fêtes Saint-Coutant Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Duendilé · repas & concert

Chanson latino flamenco

Samedi 30 mai

à 19h30

Salle des fêtes, Saint-Coutant

Repas & concert 25€

Concert 15€

Paella à emporter 15€

Avec Sylvia MORALES PENAS, Romain MANTEAU et Max RICHARD. Organisé par GV St Coutant .

Salle des fêtes Saint-Coutant 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 87 46 89

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English : Duendilé · Repas & Concert

L’événement Duendilé · Repas & Concert Saint-Coutant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois