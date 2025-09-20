Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie Hôtel Dugas de la Boissonny Saint-Chamond

Réservation obligatoire pour les groupes au 06 25 67 45 84 – Tarif 1€ / personne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, maison de ville d’un ancien fabricant de soierie au XVIIIème siècle et de ses dépendances. L’actuel propriétaire vous ouvre les portes de cette ancienne demeure inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2016.

Hôtel Dugas de la Boissonny 14 rue de la République 42400 Saint-Chamond Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Ville de Saint-Chamond