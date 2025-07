Duhort Bachen en Lumière Duhort-Bachen

Duhort Bachen en Lumière Duhort-Bachen samedi 5 juillet 2025.

Duhort Bachen en Lumière

Duhort-Bachen Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05 00:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Duhort Bachen en lumière le samedi 5 juillet à partir de 19h30 aux arènes (repli salle Pierre Dubroca en cas de mauvais temps).

Repas gourmand assuré par traiteur Boueilh tarif 18€ adulte et 10€ enfatn terrine de canard aux piquillos et foie gras, noix de jambon braisée au miel gratin dauphinois, salade verte et duo de fromages, tourbillon de fruits routes chantilly et spéculos.

Animation musicale toute la soirée, repas sur réservation obligatoire avant le 30/06 auprès de Camille 07.67.04.20.21 ou Mathylde 07.86.41.29.32

Grand feu d’artifice à 23h00

Organisé par le comité des fêtes .

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 20 21

English : Duhort Bachen en Lumière

German : Duhort Bachen en Lumière

Italiano :

Espanol : Duhort Bachen en Lumière

L’événement Duhort Bachen en Lumière Duhort-Bachen a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Aire sur l’Adour