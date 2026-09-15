Duke Ellington Sacred Concert Eglise protestante Caen
dimanche 27 septembre 2026 · Eglise protestante · Caen
Informations pratiques
Caen
Duke Ellington Sacred Concert
Eglise protestante 19 Rue Melingue Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Assistez à un concert d’exception ; le Sacred Concert de Duke Ellington, une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !
Assistez à un concert d’exception ; le Sacred Concert de Duke Ellington, une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !
Un Grand Chœur de 80 voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes jazz pour faire résonner la musique sacrée de Duke Ellington :
Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant), Patricia Grégoire (tap dancer) et Sylvie Laigneau à la direction.
Ce concert proposé au temple protestant de Caen offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics.
Un évènement organisé par l’association Dune Music à l’Autre. .
Eglise protestante 19 Rue Melingue Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Duke Ellington Sacred Concert
Come and enjoy an exceptional concert: Duke Ellington’s *Sacred Concert*, a major work blending jazz, sacred music and dance!
L’événement Duke Ellington Sacred Concert Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- 24H Emploi et Formation Caen 15 septembre 2026
- Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 15 septembre 2026
- Atelier Ocytocine, la brigade anti fake-news Le Dôme Caen 16 septembre 2026
- MALIK BELKHODJA – MALIK BELKHODJA – CHARO RESPONSABLE THEATRE A L’OUEST Caen 17 septembre 2026
- TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen 17 septembre 2026