Duke Ellington Sacred Concert Eglise protestante Caen

Informations pratiques

Caen

Duke Ellington Sacred Concert

Eglise protestante 19 Rue Melingue Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Assistez à un concert d’exception ; le Sacred Concert de Duke Ellington, une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !

Assistez à un concert d’exception ; le Sacred Concert de Duke Ellington, une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !

Un Grand Chœur de 80 voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes jazz pour faire résonner la musique sacrée de Duke Ellington :

Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant), Patricia Grégoire (tap dancer) et Sylvie Laigneau à la direction.

Ce concert proposé au temple protestant de Caen offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics.

Un évènement organisé par l’association Dune Music à l’Autre. .

Eglise protestante 19 Rue Melingue Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr

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English : Duke Ellington Sacred Concert

Come and enjoy an exceptional concert: Duke Ellington’s *Sacred Concert*, a major work blending jazz, sacred music and dance!

L’événement Duke Ellington Sacred Concert Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer