Dulci Jubilo & les Petits chanteurs de Rueil-Malmaison en concert à la bougie – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Rueil-Malmaison

Entrez dans la magie de Noël avec 8 voix polyphoniques saisissantes, accompagnées des voix angéliques des Petits Chanteurs de Rueil-Malmaison, qui font résonner au cœur du patrimoine classiques incontournables et chefs d’œuvres méconnus.

A la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans une expérience immersive et hors du temps.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :



Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Sweet Christmas par l’Ensemble Dulci Jubilo à la bougie : un concert éblouissant !

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-11T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T20:30:00+02:00_2025-12-11T21:45:00+02:00

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 4 Pl. de l’Église 92500 Rueil-Malmaison

https://sacreemusique.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-dulci-jubilo-les-petits-chanteurs-de-rueil-malmaison-a-la-bougie,46751.html https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/ https://www.facebook.com/festivalsacreemusique/