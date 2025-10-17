Dulcinée / théâtre Mérigny

Venez découvrir les nouvelles aventures de Don Quichotte…

1ère partie par les résidents de La Roche Bellusson suite à la pratique de deux semaines d’ateliers.

En quête d’une nouvelle aventure, Don Quichotte, Sancho et Dulcinée se préparent à nouveau à prendre la route. Leur périple les amènera cette fois à arpenter la piste du cirque. Mais les insatiables ambitions de gloire de Don Quichotte s’entrechoquent vite aux réserves et à l’épuisement de ses deux compagnons de route, peu convaincus que jouer les saltimbanques leur apportera autre chose que la chute définitive de Don Quichotte dans une folie sans retour…”

Dirigée par Johann Elain, artiste circassien et psychologue clinicien, l’association Héka est une structure de santé / spectacle. .

La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 40 49 developpement@larochebellusson.fr

