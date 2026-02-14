Dumbo, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Dumbo Dimanche 15 février, 14h15 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Début : 2026-02-15T14:15:00+01:00 – 2026-02-15T15:19:00+01:00

Après le film Camille Chaussier, proposera aux enfants et aux parents une initiation au yoga grâce aux animaux du film ! (atelier gratuit sur réservation theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr / 01 48 94 74 64)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Ciné-yoga – Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’il a d’immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami… espace georges simenon Dumbo