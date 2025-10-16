Dumnacus Festival Route de Vauchrétien Brissac Loire Aubance

Dumnacus Festival

Route de Vauchrétien Dumnacus Vins de Loire-Caves de la Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Dumnacus Festival fait son retour le samedi 13 juin 2026, de 16h30 à 21h, pour une deuxième édition mêlant vin, terroir et musique dans une ambiance festive et conviviale.

Le Dumnacus Festival fait son retour dans le paysage festif du Val de Loire ! Cette deuxième édition est un véritable voyage au cœur du vin et du terroir. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’événement incontournable de cette saison estivale !

Parmi les temps forts de cette édition

– Le Village Animé (de 16h30 à 21h accès libre) Ce lieu festif et convivial vous offre une immersion totale dans le monde viticole et les spécificités de notre région. Vous pourrez retrouver

Visites et découvertes de nos sites

Atelier d’assemblage des vins par nos équipes chai?

Création de cocktails avec notre partenaire Belle de Brillet

Artisans et producteurs locaux

…

– Concerts en plein air (de 17h à 21h) Pour une ambiance festive et conviviale, profitez de deux concerts en plein air, où la musique locale accompagne vos moments de détente. Dégustez un verre de vin et un délicieux repas, tout en échangeant et en profitant de l’atmosphère du festival.

Le Dumnacus Festival, c’est bien plus qu’un événement, c’est une immersion dans la culture du Val de Loire, une célébration du terroir, du vin, de la musique et de la convivialité. Gratuit et ouvert à tous, ne manquez pas cette édition !

Rejoignez-nous pour un moment inoubliable et célébrez avec nous cette édition du Dumnacus Festival ! .

Route de Vauchrétien Dumnacus Vins de Loire-Caves de la Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 28 79 caveau@dumnacus.fr

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English :

The Dumnacus Festival returns on Saturday June 13, 2026, from 4.30pm to 9pm, for a second edition combining wine, terroir and music in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Dumnacus Festival Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages