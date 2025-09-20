D’un art sacré à un art de vivre : l’art de la lumière et l’art du siège ! Atelier vitrail du Léman Magland

D’un art sacré à un art de vivre : l’art de la lumière et l’art du siège ! 20 et 21 septembre Atelier vitrail du Léman Haute-Savoie

sur le mode portes ouvertes de 9h30 à 17h – les groupes voudront bien s’inscrire auparavant au 06 20 66 62 70 (Marie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Art sacré à Art de vivre : 2 mains de maîtres, de la lumière au siège !

Nous vous ferons partager notre univers de couleurs et de lumière ! Du Moyen-âge au vitrail contemporain vous voyagerez le vitrail au travers des siècles et de l’histoire de l’Art.

Par ailleurs l’Atelier Vitrail du Léman accueillera spécialement pour ces journées un artisan d’art tapissier local, du Mont-Saxonnex, l’Atelier Accotinae/Jennifer Hajek qui travaillera sous vos yeux et partagera sa passion pour la création et la restauration des assises des fauteuils, bergères et autres chauffeuses…

Atelier vitrail du Léman 1945 route de Gravin 74300 Magland Magland 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 20 66 62 70 https://www.ateliervitrailduleman.com/ Notre nouveau local est compris dans une ancienne usine de décolletage de la Vallée de l’Arve, au pied des stations de Flaine et des Carroz. Implantés depuis une quinzaine d’années en Haute-Savoie, nous venons de déménager notre activité de Ville la Grand à Magland. Nos activités, nos moyens de communication sont inchangés. Magland est à la sortie de Cluses, accessible par la D1205.

On peut y accéder également par la A40, sortie Cluses/Magland.

A Magland, se diriger vers Gravin, jusqu’au 1945.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Atelier Vitrail du Léman