Dun fête Pâques Dun-le-Palestel
Dun fête Pâques Dun-le-Palestel samedi 11 avril 2026.
Dun fête Pâques
place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Dun fête Pâques avec Dunoiz’animations:
– Samedi 11/04 de 15h à 17h Chasse aux oeufs au Parc Benjamin Bord, entrée gratuite, à partir de 19h Fondu frites sous la halle du champ de foire, 21h30 défilé de chars et à 22h Feu d’Artifice au stade de foot
– Dimanche 12/04: à 15h 30 spectacle de free style VTT & BMX avec Bike art au parking du gymnase
Et une fête foraine tout le week-end! .
place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dun fête Pâques
L’événement Dun fête Pâques Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-03-05 par Creuse Tourisme