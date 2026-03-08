Dun fête Pâques

place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Dun fête Pâques avec Dunoiz’animations:

– Samedi 11/04 de 15h à 17h Chasse aux oeufs au Parc Benjamin Bord, entrée gratuite, à partir de 19h Fondu frites sous la halle du champ de foire, 21h30 défilé de chars et à 22h Feu d’Artifice au stade de foot

– Dimanche 12/04: à 15h 30 spectacle de free style VTT & BMX avec Bike art au parking du gymnase

Et une fête foraine tout le week-end! .

place du champ de foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dun fête Pâques

L’événement Dun fête Pâques Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-03-05 par Creuse Tourisme