D’un jardin à l’autre DOAZIT Doazit

Informations pratiques

Doazit

D’un jardin à l’autre

DOAZIT 70 RUE GEORGES CLEMENCEAU Doazit Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Compagnons de l’Art et du Patrimoine de Doazit vous invitent le temps d’une journée, à une balade

historico-champêtre, de l’église Saint Jean-Baptiste d’Aulès à l’abbaye de Maylis avec une halte dans le

cadre bucolique du jardin de Chamarron. Classée aux Monuments historiques, l’église d’Aulès mêle architecture romane et gothique. Depuis le porche, vous pourrez admirer ses diverses richesses ses fines sculptures, sa chaire originale, son retable Renaissance… Au bout de 2 kilomètres de marche, vous ferez une halte au jardin de Mme et M. Poisson, à la découverte de plusieurs essences végétales. Puis direction l’abbaye Notre-Dame-de-Maylis, à travers champs. Pique nique tiré du sac. A 14h30, rencontre des bénédictins la vieille église, visite du jardin, boutique éventuellement… Fin de la balade vers 17h. Chaussures de marche conseillées. .

DOAZIT 70 RUE GEORGES CLEMENCEAU Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 80 02 michelecaussin40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : D’un jardin à l’autre

L’événement D’un jardin à l’autre Doazit a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Terres de Chalosse