D’un jardin à l’autre DOAZIT Doazit
vendredi 24 juillet 2026 · DOAZIT · Doazit
Informations pratiques
Doazit
D’un jardin à l’autre
DOAZIT 70 RUE GEORGES CLEMENCEAU Doazit Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les Compagnons de l’Art et du Patrimoine de Doazit vous invitent le temps d’une journée, à une balade
historico-champêtre, de l’église Saint Jean-Baptiste d’Aulès à l’abbaye de Maylis avec une halte dans le
cadre bucolique du jardin de Chamarron. Classée aux Monuments historiques, l’église d’Aulès mêle architecture romane et gothique. Depuis le porche, vous pourrez admirer ses diverses richesses ses fines sculptures, sa chaire originale, son retable Renaissance… Au bout de 2 kilomètres de marche, vous ferez une halte au jardin de Mme et M. Poisson, à la découverte de plusieurs essences végétales. Puis direction l’abbaye Notre-Dame-de-Maylis, à travers champs. Pique nique tiré du sac. A 14h30, rencontre des bénédictins la vieille église, visite du jardin, boutique éventuellement… Fin de la balade vers 17h. Chaussures de marche conseillées. .
DOAZIT 70 RUE GEORGES CLEMENCEAU Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 80 02 michelecaussin40@gmail.com
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English : D’un jardin à l’autre
L’événement D’un jardin à l’autre Doazit a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Terres de Chalosse
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