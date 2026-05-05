D’un jardin de manoir à un jardin d’école, Mõisavahe tee 10 Koigi küla Järvamaa 72501,

D’un jardin de manoir à un jardin d’école 5 – 7 juin Mõisavahe tee 10 Koigi küla Järvamaa 72501 Järva County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le 5 juin, une promenade dans le jardin, guidée par le jardinier, et dans le manoir aura lieu à 10h et 12h. Les 6 et 7 juin, les visiteurs sont invités à découvrir le jardin par eux-mêmes.

Mõisavahe tee 10 Koigi küla Järvamaa 72501 Mõisavahe tee 10 Koigi küla Järvamaa 72501 72501 Järva County +372 55675440 http://www.moisakoolid.ee/et/manor_schools/koigi-kool https://www.facebook.com/profile.php?id=100057137722702 Un jardin baroque a été créé autour du manoir de Koigi à la fin du XVIIIe siècle, et un parc libre a été ajouté au XIXe siècle. Deux étangs rectangulaires ont survécu jusqu’à ce jour. Un petit chalet de jardinier se trouve à côté du mur du jardin. En coopération avec des spécialistes norvégiens et estoniens, une base de données sur les plantes du manoir a été compilée à l’automne 2014 et une collection de plantes patrimoniales a été créée. Toute la famille de l’école contribue à l’entretien du jardin, la communauté locale et les anciens élèves offrent également leur aide. Actuellement, il y a plus d’une centaine d’espèces de plantes dans le jardin.

Le 5 juin, une promenade dans le jardin, guidée par le jardinier, et dans le manoir aura lieu à 10h et 12h. Les 6 et 7 juin, les visiteurs sont invités à découvrir le jardin par eux-mêmes.

©Koigi kool