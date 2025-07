D’un monde à l’autre Bar éphémère Le Val d’Ocre

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Exposition de photographies infrarouge de Georges Blum.

Aussi bien avec l’argentique qu’avec le numérique, la photographie IR est une technique qui permet d’obtenir une image à partir du rayonnement infrarouge que tous les sujets produisent. Il faut toutefois faire enlever le filtre IR qui se trouve sur le capteur des appareils numériques et utiliser des filtres rouges…

Le pas de côté que permet de faire cette technique m’a immédiatement parlé. Il y a le monde, et il y a l’autre monde, celui qui dans un éblouissement onirique m’accoste et me dit regarde au-delà de ce que tu vois. .

Bar éphémère 1 Place Aristide Briand Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@journees-photographiques.fr

