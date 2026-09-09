D’un moulin à la mosaïque contemporaine, Le Moulin des Bois, Saint-Hilaire-les-Andrésis

Informations pratiques

D’un moulin à la mosaïque contemporaine 19 et 20 septembre Le Moulin des Bois Loiret

Limité à 10 personnes avec possibilité de départagé…..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite des engrenages du Moulin à l’intérieur et de la roue à l’extérieur, et en parallèle visite commentée de la grange galerie où exposent différents artistes (arts plastiques et photos).

Visite de l’atelier et démonstration de taille de marbre, etc., et techniques de la mosaïque d’art.

Le Moulin des Bois 584 impasse du Moulin des Bois, 45320 Saint-Hilaire-les-Andréssis Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire 0686883578 http://www.anik-chaima.odexpo.com Moulin du XVIe siècle avec engrenages intérieurs et extérieurs sur la Cléry. Possibilité de se garer.

Visite des engrenages du Moulin à l’intérieur et de la roue à l’extérieur, et en parallèle visite commentée de la grange galerie où exposent différents artistes (arts plastiques et photos).

Annik Appert Ligonnet©