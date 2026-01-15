D’un octuor à l’autre – par le Collectif Fractales Théâtre Douze Paris
D’un octuor à l’autre – par le Collectif Fractales Théâtre Douze Paris samedi 7 février 2026.
L’Octuor de Schubert, vaste fresque romantique, dialoguera avec une création contemporaine de Simone Tolomeo, pensée pour la même formation.
Un concert comme une conversation sensible, vivante, ouverte à toutes les oreilles : D’un Octuor à l’autre.
Le programme D’un octuor à l’Autre met en regard deux oeuvres pour
octuor séparées par deux siècles, reliant création contemporaine et
répertoire classique. Le concert s’ouvre avec Ad ora incerta (2024) de
Simone Tolomeo, inspirée des poèmes de Primo Levi, qui explore la
mémoire, la souffrance et la résilience humaine. Il se poursuit avec
l’Octuor en fa majeur D.803 (1824) de Franz Schubert, œuvre majeure du
répertoire de musique de chambre, marquée par un lyrisme mêlé de
mélancolie. En proposant ce parcours à rebours dans le temps, le
Collectif Fractales souligne la continuité des questionnements humains
et l’intemporalité de l’octuor comme espace d’expression et de dialogue.
Un concert comme une conversation sensible, vivante, ouverte à toutes les oreilles : D’un Octuor à l’autre, de Schubert à Simone Tolomeo.
Le samedi 07 février 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 16 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T21:30:00+01:00
fin : 2026-02-07T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T20:30:00+02:00_2026-02-07T22:00:00+02:00
Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/COLLECTIF-FRACTALES–RESISTANCES-_-D_UN-OCTUOR-A-L_AUTRE_spect-334.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis
Afficher la carte du lieu Théâtre Douze et trouvez le meilleur itinéraire