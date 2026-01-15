D’un octuor à l’autre – par le Collectif Fractales Théâtre Douze Paris

L’Octuor de Schubert, vaste fresque romantique, dialoguera avec une création contemporaine de Simone Tolomeo, pensée pour la même formation.

Un concert comme une conversation sensible, vivante, ouverte à toutes les oreilles : D’un Octuor à l’autre.

Le programme D’un octuor à l’Autre met en regard deux oeuvres pour

octuor séparées par deux siècles, reliant création contemporaine et

répertoire classique. Le concert s’ouvre avec Ad ora incerta (2024) de

Simone Tolomeo, inspirée des poèmes de Primo Levi, qui explore la

mémoire, la souffrance et la résilience humaine. Il se poursuit avec

l’Octuor en fa majeur D.803 (1824) de Franz Schubert, œuvre majeure du

répertoire de musique de chambre, marquée par un lyrisme mêlé de

mélancolie. En proposant ce parcours à rebours dans le temps, le

Collectif Fractales souligne la continuité des questionnements humains

et l’intemporalité de l’octuor comme espace d’expression et de dialogue.

Un concert comme une conversation sensible, vivante, ouverte à toutes les oreilles : D’un Octuor à l’autre, de Schubert à Simone Tolomeo.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T20:30:00+02:00_2026-02-07T22:00:00+02:00

Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/COLLECTIF-FRACTALES–RESISTANCES-_-D_UN-OCTUOR-A-L_AUTRE_spect-334.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis



Afficher la carte du lieu Théâtre Douze et trouvez le meilleur itinéraire

