D’un sabot de bois à un crâne de singe – L’imposition du français en Bretagne et dans les anciennes colonies Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 – 21:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Jusqu’en 1950-1960, le breton était parlé dans toutes les campagnes bretonnes. Quelques décennies plus tard, la pratique du breton est devenue rare. Comment une langue autrefois florissante a-t-elle pu décliner aussi vite ? Quel a été le rôle de l’école et des méthodes comme le « symbole » ou « la vache » ? Pourquoi les peuples des anciennes colonies contraints d’apprendre le français ont-ils continué à parler leurs propres langues ?L’historienne, sociologue et journaliste Rozenn Milin répondra en s’appuyant sur des vidéos filmées en Bretagne et en Afrique et sur son travail de recherche sur le déclin des langues minoritaires en France et dans le monde.Conférence présentée dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

